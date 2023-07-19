Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza: 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde brandası yırtılan tırdan yola dökülen yüklere ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Ankara istikameti Kartepe geçişinde Yusuf Ç. idaresindeki tekstil ürünleri taşıyan tırdaki yükler brandanın yırtılmasıyla yolun her iki istikametine de savruldu.

İstanbul istikametinde ilerleyen Cihan B. yönetimindeki otomobi yüklere ve orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ve her iki istikamete savrulan yükler nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.