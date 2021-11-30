Ankara merkezli 10 ilde, sahte cinsel güç artırıcı ürünlere operasyon

10 ilde gerçekleştirilen operasyon ile gıda ürünlerine etken madde katarak ‘cinsel gücü artırıcı’ diye piyasaya süren suç örgütünden 49 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollardan ülkeye soktukları ilaçları kullanarak çikolata, içecek, kahve, macun gibi gıda ürünlerine ilave ettiğini ve bu ürünleri piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışma ile şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Sabah saatlerinde Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Aksaray, Konya, Nevşehir, Gaziantep, Kayseri ve Samsun'da 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 49 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Zanlıların iş yerleri, depo ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, çok sayıda cinsel gücü artırıcı madde içerikli ürün, kaçak elektronik eşya, sigara ve cep telefonu aksesuarları ile cep telefonu yedek parçası ve ilaçlar ele geçirildi.

DENETİMLERDEN KURTULMAK İÇİN ORİJİNAL ÜRÜN TEMİN ETTİLER

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının denetimlerinden kurtulmak amacıyla orijinal ürünler temin ettikleri belirlendi.

‘CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI’ DİYE PAZARLADILAR

Şüphelilerin, daha sonra bu ürünlere hiçbir bilimselliği bulunmayan şekilde sildenafil ve tadalafil gibi ilaç etken maddeleri kattıkları ve çikolata, içecek, kahve, macun gibi gıda ürünlerini 'cinsel gücü artırıcı ürün' diye pazarladıkları tespit edildi.

SAĞLIĞA CİDDİ ZARARLARI OLABİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Merdiven altı yöntemlerle üretilen sahte ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği, bu ürünlerin kan dolaşımını yükseltmesinden dolayı kalp krizlerine neden olabileceği belirtildi.

Şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet’, ‘Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların ticareti’, ‘Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma’, ‘Ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na Muhalefet’, ‘İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma’ suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi.