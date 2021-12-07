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- Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
- DHA
- 07.12.2021 - 08:41
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:48
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
12 İLDE OPERASYON: 37 ŞÜPHELİ ARANIYR
Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
20'Sİ YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı VİDEO