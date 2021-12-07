Fetullahçı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi mahrem imam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

12 İLDE OPERASYON: 37 ŞÜPHELİ ARANIYR

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

20'Sİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı VİDEO

