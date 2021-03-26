Gasp Büro Amirliği ekipleri, fuhuş için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasbeden çeteye yönelik düzenledikleri “Yarasa Kız” operasyonunda 158 şüpheliden 115’ini yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda gelen gasp ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasbettikleri öğrenildi.

158 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma-Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş” suçlarıyla ilgili soruşturma izni aldı.

Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Ankara merkezli 3 ilde gasp operasyonu: 115 şüpheli gözaltına alındı VİDEO

“YARASA KIZ” OPERASYONU

Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya’da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

“Yarasa Kız” adlı operasyonda, hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarılan 158 şüpheliden 115’i yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.