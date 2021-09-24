Euro
10.3421
0.32%
Dolar
8.8118
0.57%
Altın
495.16
0.87%
Borsa
1.401
0%
Bitcoin
390.100
2.57%
EXEN Coin
22.78
-3.55%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C
    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 19 ilde, 27'si askeri personel toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    19 İLDE OPERASYON

    Karar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

    'MAHREM HİZMETLER' YAPILANMASI

    Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.

    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir