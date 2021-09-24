Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 19 ilde, 27'si askeri personel toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

19 İLDE OPERASYON

Karar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

'MAHREM HİZMETLER' YAPILANMASI

Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.



