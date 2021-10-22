10 sene önce kaybolan Oğulcan Bertan ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşlerin, anne Fahriye Güler ile ilişki yaşadığı İbrahim Terzioğlu tarafından öldürülüp, hobi bahçesine gömüldükleri belirlendi.

Ankara’da, 2009 yılında 2 oğlunun babası olan ilk işinden boşanan Fahriye Güler (51), İbrahim Terzioğlu (57) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı.

Güler’in büyük oğlu Oğulcan Bertan (21), 2011 yılında ortadan kayboldu.

2 sene sonra ise Özgür Çağkan Barış Karaoğlu da kaybolunca, aile kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan aramalarda 2 kardeşin de izine rastlanmadı.

1 yıl önce yeniden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İTİRAF ETTİLER

Elde edilen deliller ışığında anne Fahriye Güler, eski eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

Ankara’da 2 kardeşin cesedi, hobi bahçesinde gömülü bulundu VİDEO



İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insana kemikleri bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

ANNELERİNİN BASKISIYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Şüpheliler Fahriye Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İbrahim Terzioğlu, Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış'ı, anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları üzerine Fahriye Güler'in baskısı sonucu öldürdüğünü söyledi.

“BERABER KAZDIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM”

Önce Oğulcan'ı öldürdüğünü söyleyen Terzioğlu, "Oğulcan'ı hobi bahçesine ateş etmeyi öğretmek için götürdüm. Orada su kuyusu açma bahanesiyle onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık daha sonra tüfekle atış yaptık. Atış sırasında Oğulcan 'Sıra sende baba' dedi. Onu duyunca vuramadım. Bunu akşam Fahriye’ye söyleyince bana bozuk attı. Ertesi gün ateş etmeyi öğretmek için yine bahçeye gittik. Göğsüne bir el, düşünce de kafasına bir el ateş ettim, sonra beraber kazdığımız su kuyusuna gömdüm." dedi.

“İLİŞKİYİ BİTİRMEZSEK BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU”

Fahriye Güler ise ifadesinde, İbrahim Terzioğlu ile noterde tanıştıklarını, o sırada evli olduğunu ve büyük oğlu Oğulcan’ın bu durumdan şüphelenerek kendisine baskı yaptığını söyledi.

Oğlunun kıskançlık krizlerine girdini öne süren Güler, ifadesinde şu sözleri kaydetti:

“İlişkiyi bitirmezsek bizi öldüreceğini söylüyordu. Kendi doğum gününde İbrahim'le yüzleşti ve onu evden kovdu.

“CESEDİ ÇEYİZ SANDIĞINA KOYARAK GÖMDÜLER”

Oğulcan'ın ölümünden sonra da küçük oğlum Özgür Çağkan Barış da ağabeyinin ortadan kaybolmasından bizi sorumlu tutmaya başladı. Bunun üzerine Özgür’ü de öldürmeye karar verdik. O gün puding yaptım. İçine uyku ilacı koydum. Özgür bunu yedikten sonra uyudu ardından İbrahim’i çağırdım, o da demir çubukla Özgür’ün kafasına vurarak öldürdü. Kendi oğlu Arman ile cesedi çeyiz sandığına koyarak, Oğulcan’ın yanına gömdüler."

“2009’DA TEKRAR BOŞANDIK VE BİR DAHA GÖRÜŞMEDİK”

Aydın’da yaşayan 2 kardeşin babası Ahmet Karaoğlu da soruşturma kapsamında ifadede, 1989'da çocuklarının annesi Fahriye Güler ile evlendiklerini belirterek şu sözleri kullandı:

“2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Çocuklarımızın talebi üzerine 2008'de tekrar evlendik. Eşim o dönem noterde çalışıyordu. Ayrıldığımız dönemde İbrahim Terzioğlu ile gönül ilişkisi yaşamış. Bunu öğrenince 2009'da tekrar boşandık ve bir daha görüşmedik."

Karaoğlu, oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu eski eşi ve sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.