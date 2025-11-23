Ankara'da 200 yıllık tarihi serender çıkan yangında kül oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait olan ahşap yapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yapının tutuşmasıyla kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasına rağmen Karadeniz’e özgü mimariyi yansıtan serender kurtarılamadı.

"200 YILLIK BİR TARİH YOK OLDU"

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize’den Ankara’ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.