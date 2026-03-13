İran'da miting alanında patlama

ABD-İsrail, İran arasındaki savaş sürüyor.

Saldırıları ilk olarak İsrail başlatırken ABD Başkanı Donald Trump'ın da "dahil olduklarını" söylemesi, bölgede gerilimi tırmandırmıştı.

İran'ın da misillemeler ile karşılık verdiği saldırılarda halk, bugün Kudüs Günü mitingi için sokağa çıktı.

Filistinlilerle dayanışma için sokağa çıkan İran halkına, İsrail'den bir tahliye uyarısı geldi.

"SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"

İsrail ordusu, Tahran'da halkın gösteri için toplandığı bölgeye tahliye uyarısı ve saldırı tehdidinde bulundu.

3 bölgenin boşaltılması gerektiğini kaydeden İsrail ordusu, "Saldırı düzenleyeceğiz" dedi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düzenlenen ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in halka yoğun katılım göstermesi için çağrı yaptığı "Kudüs mitingi" alanında patlama yaşandığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini açıkladı.

Mitinge katılanlar arasında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani de yer alıyor.

SLOGANLAR ATILDI

Meydana gelen patlamaya rağmen halk, meydanı boşaltmadı ve "Allahu Ekber" nidaları eşliğinde yürüyüşlerini sürdürmeye devam etti.

Yine yürüyüş sırasında ABD ve İsrail için de öfke dolu sloganlar atıldı.

TRUMP SABAH SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Açıklamasında operasyonların devam edeceğinin sinyalini veren Trump, ABD’nin güçlü askeri kapasitesine vurgu yapmıştı.

Trump mesajında, “Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu insanların başına bugün ne geleceğini izleyin.” ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran ini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.