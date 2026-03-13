Bülent Arınç, Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyareti, gündeme bomba gibi düştü.

Hukuki konularda sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Arınç'ın Özel'i kabulü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görüşmeye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Arınç, 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, bu görüşünü tekrarlarken Murat Çalık ziyaretini hatırlattı.

"İMAMOĞLU'NUN YANINDA DURMAM DOĞRU OLMAZ DEDİM"

Arınç, Özel ile görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

“Cezaevindeki bazı isimlere gittim, hasta olanları ziyaret ettim. Murat Çalık gibi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na da gitmek istiyorum ama Ekrem İmamoğlu'na gitmem. Onun yanında durmam doğru olmaz dedim. ‘Haklısın’ dedi.

Yargılamalarla ilgili 3 temel ilkeyi hatırlattım.

1- Tutuklama cezaya dönüşmemeli. Bunun yanında adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Tutuklama istisnadır, mahkemeler bu konuya dikkat etmeli.

2- Yargılamalarda delilden suça gidilir. Bugün baktığımızda uygulamanın tersine döndüğünü görüyoruz. Önce şahıslar alınıyor sonra delil toplanıyor. Bu durumu yanlış bulurum.

3- AİHM kararları uygulanmalı.”