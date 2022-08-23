Petrol
97.21
0.76%
Euro
18.0148
0.20%
Dolar
18.1251
0.33%
Altın
1.013
0.56%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
390.562
1.46%
BTXN Coin
5.52
0.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi

    Sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
    • 23.08.2022 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan 4 kişiyi tespit etti.

    Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi.

    DHA'nın haberine göre farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı.

    3 ton 140 litre etil alkole el konuldu

    Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ankara da 3 ton etil alkol ele geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı
    3. Sayfa

    Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mersin'de suya düşen çocuğun cesedi, kayaya sıkışmış olarak bulundu
    3. Sayfa

    Mersin'de suya düşen çocuğun cesedi, kayaya sıkışmış olarak bulundu

    Görüş Bildir