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Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi
Sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
- 23.08.2022 - 11:17
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan 4 kişiyi tespit etti.
Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi.
DHA'nın haberine göre farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı.
3 ton 140 litre etil alkole el konuldu
Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.