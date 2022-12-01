Ankara’da, 5 kişiyi öldürüp ülkesine kaçan Afgan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Afganistan uyruklu 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile aranan ve ülkesine kaçtığı belirlen M.O.Y. hakkında, kırmızı bülten çıkarıldı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor…

Soruşturma savcısının talimatıyla, olaya ilişkin cinayet büro amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu.

Delici ve kesici aletler, laboratuvara gönderildi

Olayın meydana geldiği evde maktullere ait çok sayıda cep telefonu bulunurken, cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

AA’nın haberine göre; savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için de Adli Tıp Kurumu’na talimat verdi.

Katil zanlısı, ülkesine kaçtı

Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtları da incelendi. Ekipler, cinayetleri, Afganistan uyruklu M.O.Y'nin işlediğini belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelinin, olaydan sonra ülkesine kaçtığı tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyor

Savcılığın talebi üzerine şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Olayın geçmişi Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.