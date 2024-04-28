DHA
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Boğalı köyünde hayvancılıkla uğraşan 56 yaşındaki Erdoğan Korkut, öğle saatlerinde hayvanlarını ormana otlatmaya götürdü.
Bu sırada karşılaştığı ayı, Korkut'a saldırarak ayağını ısırdı.
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve MUDAK ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
İlk müdahalenin ardından Pülümür İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış