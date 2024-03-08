Ankara'da 50 kişilik apartman kundaklandı: Vatandaşlar vinçle çıkarıldı Kimliği belirsiz bir şahıs, 50 kişilik bir apartmanın koridoruna yerleştirdiği koltuğu ateşe verdi. Kısa sürede tüm koridoru saran alevler nedeniyle apartmandan çıkamayan bina sakinlerinin yardımına itfaiye yetişti.

İHA

Ankara'da gece saatlerinde çıkan yangın, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı.

Mamak ilçesindeki bir apartmanda kimliği belirsiz bir kişi, bina koridoruna yerleştirdiği koltuğu ateşe verdi.

Yanan koltuktan sıçrayan alevler, kısa sürede apartman koridorunun her noktasına dağıldı.

Vatandaşlar vinçle tahliye edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Giriş kapısının alevlere teslim olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından vinç ile tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Etrafa yayılan dumandan etkilenen iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Can kaybı yaşanmadı

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan apartmanda maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçlerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Can güvenliğimiz yok"

Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Adnan Bayraktar, “Gece bağırma sesleri duyduk. Apartmandaki herkes panik bir halde dışarıya çıkmaya çalıştı. Kim olduğunu bilmediğimiz birisi tarafından apartmanımızın koridorunda bir koltuk yakılarak adeta cinayete sebebiyet verildi. Kapıları açık çıkamadık. Dumandan etkilenen iki kişiyi hastaneye götürdüler. Can güvenliğimiz yok. Lütfen yetkililer buraya gelip konuyla ilgilensin. Şüphelendiğimiz bir şahıs var. Daha önce de bir komşumuzun kızına rahatsızlık vermişti. Yangına dışarından müdahale edilince çıkabildik. Hastaneye götürülen iki kişi şu anda evinde istirahat ediyor. Evlerde büyük bir hasar yok.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)