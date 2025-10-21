Ankara'da araç sürücüsünün kadınlara bilerek çarptığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Sincan ilçesi Vural Baylan Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü aracıyla yoldan geçen iki kadını çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralandıkları belirtilen kadınların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ve sürücü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"İKİ GENÇ KIZIN ÇIĞLIK ATTIĞINI DUYDUM"

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Münevver Afacan, "Hava biraz yağmurluydu. İki genç kızın çığlık attığını duydum. Arabamdan inip dışarıya çıktım. Komşularımızdan biri, kazaya karışan kişinin aracının camına vurarak uyarıda bulundu. Kazayı geçiren kızların yanına gittik. Şoka girmişlerdi. Ambulans çağırdık. Durumları iyiydi. Kızlar sürücünün aracı bilerek üzerine sürdüğünü söylemiş. Kazayı yapan kişi o esnada bir servis aracına da çarpmış. Kızların iki aracın arasında sıkışabilirdi" dedi.