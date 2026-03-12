Abone ol: Google News

Özgür Özel, Bülent Arınç'la bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, güne hareketli başladı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken saatlerde Meclis'e geldi. 

BÜLENT ARINÇ'A ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Özel'e, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da eşlik etti.

Görüşmede Günaydın yer almazken, ikilinin baş başa görüştüğü ve görüşmenin devam ettiği öğrenildi. 

İADE-İ ZİYARET

Ziyaretin, Arınç'ın bir süre önce Özel'i makamında ziyaret etmesi nedeniyle iade-i ziyaret kapsamında olduğu öğrenildi. 

