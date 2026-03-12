İstanbul'da 'drone' destekli denetimde ceza yedi, polisle tartıştı: Tuzak kuruyorsunuz

Trafikte kural ihlalleri; mal kayıpları, ciddi yaralanmalar hatta can kayıplarına yol açabiliyor.

Bir anlık dikkatsizlik, küçük bir hata geri dönülemez sonuçlara neden olabiliyor.

İstanbul'da da trafikte kaynak yapan, taralı alanları ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜ POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

'Drone' destekli denetimde, ihlal yapan sürücüler tek tek tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulandı.

Denetimler sırasında ihlal yaptığı belirlenen ve ceza kesilen bir sürücü, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

"TUZAK KURUYORSUNUZ"

Şerit ihlali gerekçesiyle ceza yazılan sürücünün polis memuru ile yaşadığı hararetli tartışma anları ise kameralara yansıdı.

Sürücü, çizgiye bastığı için ceza kesilmesine tepki göstererek, "Çizgiye basmak şerit ihlali mi? Tuzak kuruyorsunuz." diye tepki gösterdi.

Polis memuru durumu nezaketle ifade etmeye çalışırken, sürücü itirazlarını sürdürdü.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE DAHA DİKKATLİ OLACAK

Son dönemde İstanbul Emniyeti'nin 'drone'larla gerçekleştirdiği trafik denetimleri büyük ölçüde artırıldı.

Bu uygulamalar, ihlalleri anlık tespit ederek ceza yazılmasını sağlıyor ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İHLALLERİN CEZALARI ARTIK DAHA BÜYÜK

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme, özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali, drift-makas atma, alkollü-ehliyetsiz araç kullanma gibi tehlikeli davranışlara yönelik idari para cezalarını ciddi oranda artırırken birçok ihlalde sürücü belgesine el koyma ve araç trafikten men gibi ek yaptırımları da getirdi.

Sürücülerin kurallara uyma konusunda daha dikkatli olması beklenirken yeni kanunun, trafik kazalarını azaltmada caydırıcılık etkisi yaratacağı öngörülüyor.