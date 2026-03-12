TÜİK: Yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar, 2025" araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus sayısının 9 milyon 583 bin 59 kişi olduğunu belirtti.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken, 2025 yılında yüzde 11,1'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde44,7'sini erkek nüfus, yüzde55,3'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSU YIL YIL ARTACAK

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 18,2, 2060 yılında yüzde 28,8, 2080 yılında yüzde 38,5 ve 2100 yılında yüzde 42,8 olacağı öngörüldü.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,4, 2040 yılında yüzde 17,5, 2060 yılında yüzde 25,5, 2080 yılında yüzde 29,8 ve 2100 yılında yüzde 28,2 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 62,9'UNUN 65-74 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2020 yılında yaşlı nüfusun yüzde 63,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde 62,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 29,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2025 yılında 8 bin 290 oldu.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0’ı geçmesi, nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi.

“Demografik dönüşüm” olarak adlandırılan küresel yaşlanma sürecinde yer alan Türkiye’de; doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması, sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam standardı ve refah düzeyinin artması ile doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması nüfusun yaş yapısını değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların oranı arttı.

Türkiye, yaşlı nüfus oranı açısından birçok ülkeye kıyasla hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlı bireye kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade ediyor.

Nüfusun yaşlanmasına ilişkin önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7 iken 2025 yılında 34,9’a yükseldi. 2025 yılında ortanca yaş erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak gerçekleşti.

2100 YILINDA YAŞLILAR, NÜFUSUN YARISINDAN FAZLA OLACAK

Nüfus projeksiyonlarının mevcut demografik yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre ortanca yaşın; 2030 yılında 37,1, 2040 yılında 41,4, 2060 yılında 48,0, 2080 yılında 51,5 ve 2100 yılında 52,2 olacağı öngörülüyor.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 16,2’YE YÜKSELDİ

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 14,1 iken 2025 yılında yüzde 16,2’ye yükseldi.

Projeksiyonlara göre bu oranın; 2030 yılında yüzde 19,5, 2040 yılında yüzde 26,5, 2060 yılında yüzde 45,5, 2080 yılında yüzde 61,9 ve 2100 yılında yüzde 61,6 seviyesine çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUS ORANINDA 75. SIRADA

Birleşmiş Milletler’in dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi, yaşlı nüfusun ise 856 milyon 880 bin 405 kişi olduğu tahmin edildi. Buna göre dünya nüfusunun yüzde 10,4’ünü yaşlı nüfus oluşturdu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla; yüzde 36,0 ile Monako, yüzde 30,0 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya oldu.

Türkiye ise 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

2025 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 21,1 ile Kastamonu ve yüzde 20,0 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak olarak kaydedildi. Şırnak’ı yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari takip etti.

2025 yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 10,0 ve üzerinde olduğu il sayısı 62’ye ulaştı.

65 YAŞINA ULAŞANLARIN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 18 YIL

Hayat Tabloları (2022-2024) sonuçlarına göre Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 78,1 yıl oldu. Bu süre erkeklerde 75,5 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl olarak hesaplandı. Kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak belirlendi. Bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda ise 19,6 yıl oldu. Başka bir ifadeyle 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin ediliyor.

Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11 yıl, 85 yaşında ise 5,8 yıl olarak hesaplandı.

YAŞLILARDA İNTERNET KULLANIMI ARTTI

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 27,1 iken 2025 yılında yüzde 53,2’ye yükseldi.

Cinsiyete göre incelendiğinde yaşlı erkeklerin internet kullanım oranının kadınlardan daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında internet kullanan yaşlı erkeklerin oranı yüzde 61,3, kadınların oranı ise yüzde 46,1 olarak kaydedildi.