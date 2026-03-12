İran'dan Tel Aviv'e atılan devasa füzenin enkazı görüntülendi

ABD ve İsrail'in İran'la savaşı 13'üncü gününe girdi...

İran, İsrail’e karşı yeni misillemeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu misillemeler, balistik ve hipersonik füzelerle yapılıyor.

YÜZDE 90'I HAVADA İMHA EDİLDİ

İsrailli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, İran'dan yollanan füzelerin yüzde 90'ı, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Ancak şehir merkezlerine isabet edenler de olduğu aktarıldı.

Şu ana kadar üç noktaya düşen füzeler nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

DÜŞÜRÜLEN FÜZE GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail tarafından havada imha edilen devasa füzeyi, NTV ekibinden muhabir Osman Terkan ve kameran Cüneyt Ali Horozal, Tel Aviv'de görüntüledi.

İran'ın elinde ölümcül füzeler olduğu bilinirken son 3 günde balistik füzelere küme başlıklı füzeler de eklendi.

Bu füzelerin özellikleri ise hava savunma sistemlerine yakalanmadan Tel Aviv'e kadar ulaşıyor olması.

GECE BOYU SİRENLER ÇALDI

Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde, uzun süre sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı.