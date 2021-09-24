Ankara'da aşı olmayan şahıs pişman oldu: Yoğun bakım çok kötü

Ankara'da aşı olmayan şahıs pişman oldu: Yoğun bakım çok kötü

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Şükran Yücel, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Aşı ile ilgili emin olamama duygusu vardı" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Şükran Yücel, eylül ayı başında yeğeninin düğününe katıldı.

Yücel düğünden sonra koronavirüse yakalandı ve evde karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Yücel'in durumu ağırlaşınca Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakım servisine alınan Yücel'in tedavisi devam ederken, genç kadın aşı olmadığı için yaşadığı zorlukları anlattı.

"AŞI OLMADIM, ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Şükran Yücel, 'Aşıda değişik şeyler var' söylemlerinden etkilendiğini ve bu yüzden aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Aşı ile ilgili emin olamama duygusu vardı.

Vatandaşlar aşılarını olsunlar. Böyle korku ile yaşamaktan iyidir çünkü ben bunu çok kötü bir şekilde yaşadım. Yoğun bakım gerçekten çok kötü bir şey. Herkes aşısını olsun. Yaşadıklarım gerçekten çok zor şeyler.

Hastalıktan ötürü çok kötü şeyler yaşadım. Buradan çıktıktan sonra ben aşı olmaya karar verdim. Aşısını olmayanlar bence aşınızı olun bir an önce. Yaşadıklarım çok zordu." dedi.

"HASTALAR İLK GELDİĞİNDE AŞI OLUP OLMADIKLARINA BAKIYORUZ"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan ise Şükran Yücel'in kendilerine solunum sıkıntısıyla başvurduğunu belirtip, şöyle konuştu:

"İlk etapta 2'nci basamak yoğun bakımdaydı. Durumu şimdiye göre daha ağır ve ciddiydi. Yoğun bir solunum desteği gerekiyordu çünkü solunumun desteklenmesine ihtiyacı vardı. 2'nci basamak yoğun bakımda hızla hem ilaç tedavisine hem de solunum tedavisine başladık.

Hastamızdan iyi bir cevap aldık. Dün itibarıyla birinci basamak olan bu yoğun bakıma kendisini aldık. Hastaların ilk geldiğinde hikayesine baktığımızda aşılı olup olmadığına bakıyoruz. Maalesef Şükran Hanım aşı olmayan hastalarımızdandı.





"NEDEN AŞI OLMADINIZ DİYE HEP SORUYORUZ"

Hep soruyoruz 'Neden aşı olmadınız?' diye ama net bir açıklama yok. Gerçekten etraftan, komşulardan, yakınlardan duyulan şeyler çok etkiliyor. Neden hekimlerin söyledikleri, sağlık çalışanlarının önerileri bu kadar dikkate alınmıyor? Ama komşular neden etkili oluyor bilemiyorum gerçekten.

Aşı olmayan tüm hastalarımız mutlaka 'keşke aşı olsaydım' diyorlar çünkü kimse bunu yaşamadan ne kadar ciddi bir sıkıntı yaşayacağını bilmiyor. Nefes alamamak, o solunum sıkıntısını hissetmek çok ciddi bir problem."