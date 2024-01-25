Ankara'da aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı Polatlı ilçesinde dün üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen aynı aileden 4 kişiye çarparak 3'ünün ölümüne, 1'inin yaralanmasına neden olan sürücü Kubilay K. tutuklandı.

DHA

Ankara Polatlı'da E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresindeki Temelli mevkisinde üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal, annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü ile Emre Koç'a, Kubilay K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada, Fatma Nur Öcal ile kızı Öykü Koç ve annesi Şermin Öcal hayatını kaybetti, oğlu Emre Koç ise yaralandı.

Adliyeye sevk edildi

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kubilay K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Tutuklandı

Kubilay K., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Ayrıca, sürücü Kubilay K.'nin hızını azaltması gereken yerde azaltmaması nedeniyle tali kusurlu, karşıya geçmeye çalışan ailenin ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)