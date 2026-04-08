Donald Trump: 2 haftalık ateşkesi kabul ediyorum

ABD ve İsrail, Washington ile Tahran yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD İLE İRAN ARASINDA 2 HAFTALIK ATEŞKES

Savaşın 39. gününde, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları 2 haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır" ifadelerini kullandı.

"UZUN VADELİ BARIŞ KONUSUNDA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la uzun vadeli barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu 2 haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir" ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen 'uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin' kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL ATEŞKESE UYACAK

ABD'nin ardından İsrail'in de İran ile ateşkesi kabul ettiği bildirildi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran ile 2 haftalık ateşkesin parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini ifade etti.

ABD BASINI: MÜCTEBA HAMANEY ATEŞKESİ ONAYLADI

ABD basınının adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığı kaydedildi.

Ateşkesin kabul edilmesinde Pakistan'ın yoğun diplomatik çabaları, kritik altyapıya verilen hasarın yol açtığı ekonomik yıkım ile Çin'in son dakika devreye girerek İran'dan esneklik göstermesini ve gerilimi düşürmesini istemesinin etkili olduğu belirtildi.

"ABD, İRAN'A YÖNELİK TÜM SALDIRILARI DURDURDU"

ABD ile İran arasında varılan ateşkesin yankıları sürerken Washington yönetiminin İran'a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan üst düzey ABD hükümet yetkilisi, saldırıların sona erdiğini ancak savunma tedbirlerinin yürürlükte kalacağını söyledi.

Söz konusu yetkili, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüklerini ifade etti.