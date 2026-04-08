Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ve Arsenal avantajı kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı başladı.

Kupayı toplam 21 kez kazanan iki takımın mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid, Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Luis Diaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Bayern Münih, 46. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı.

74. dakikada Kylian Mbappe'nin farkı 1'e indirdiği maçın kalan bölümünde skoru korumayı bilen Bayern Münih, rövanş için evine avantajlı bir skorla döndü.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin 71. dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak.

Turu geçen ekip Paris St Germain-Liverpool eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

ARSENAL UZATMADA ATTI

Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi.

Arsenal, başa baş geçen karşılaşmayı 90+1. dakikada Kai Havertz’in golüyle kazandı.

Mücadelenin rövanşı 15 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak.

Turu geçen ekip, Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinden gelen takım ile final mücadelesi verecek.