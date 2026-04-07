Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Dünya futbolunun acı kaybı…

Ünlü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Lucescu son olarak kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi görüyordu.

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

80 yaşındaki Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

DÜNYA FUTBOLUNA İZİNİ BIRAKTI

Mircea Lucescu, Romanya futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyordu.

29 Temmuz 1945’te Bucharest’te doğan deneyimli çalıştırıcı, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde uzun yıllar üst düzey görevler üstlendi.

Disiplinli oyun anlayışı, genç oyunculara verdiği önem ve taktiksel esnekliğiyle tanınan Lucescu, Avrupa futbolunun saygı duyulan isimleri arasında yer aldı.

TÜRKİYE KARİYERİ

Lucescu’nun Türkiye macerası, 2000 yılında Galatasaray’ın başına geçmesiyle başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede başarı yakalayan deneyimli teknik adam, 2000 yılında UEFA Süper Kupa zaferiyle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ardından 2002 yılında Beşiktaş’ın başına geçen Lucescu, siyah-beyazlı ekiple 2002-2003 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak Türk futbolunda iz bıraktı.

Türkiye’de görev yaptığı dönem boyunca istikrarlı oyun yapısı kurması, genç oyunculara şans vermesi ve Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla öne çıkan Lucescu, hem Galatasaray hem de Beşiktaş taraftarlarının hafızasında önemli bir yer edindi.

Deneyimli teknik direktör, Türk futboluna katkılarıyla sık sık saygıyla anılan isimler arasında gösteriliyordu.

AVRUPA VE ULUSLARARASI KARİYERİ

Lucescu, Türkiye’nin ardından Avrupa’da farklı kulüplerde görev aldı. Özellikle Shakhtar Donetsk ile yakaladığı uzun süreli başarı, kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden biri oldu.

Ukrayna temsilcisiyle birçok lig şampiyonluğu kazanan deneyimli teknik adam, 2009 yılında UEFA Kupası’nı kazanarak Avrupa sahnesinde önemli bir başarıya imza attı.

Daha sonra Dynamo Kyiv ve çeşitli milli takımlarda görev alan Lucescu, farklı futbol kültürlerinde çalışarak geniş bir tecrübe birikimi edindi.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca disiplinli yönetim tarzı ve oyuncu gelişimine verdiği önemle öne çıktı.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Lucescu, teknik adamlık kariyerinden önce Romanya Milli Takımı’nın önemli futbolcularından biri olarak sahaya çıktı.

Orta saha oyuncusu olarak uzun yıllar forma giyen Lucescu, futbolculuk döneminde edindiği taktiksel bakış açısını teknik direktörlüğe taşıdı.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında hem kulüp hem milli takım düzeyinde görev alarak Avrupa futbolunun tecrübeli isimlerinden biri haline geldi.

FUTBOL DÜNYASINDAKİ YERİ

Uzun kariyeri boyunca birçok ülkede çalışan Lucescu, futbol dünyasında saygı duyulan teknik direktörlerden biri olarak anıldı.

Genç oyunculara verdiği önem, takımlarına kazandırdığı disiplin ve elde ettiği uluslararası başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.

Özellikle Türkiye’de elde ettiği başarılar, kariyerinin en çok hatırlanan dönemleri arasında yer aldı.