Ankara’da aynı iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi

Tam kapanma dönemini fırsat bilen hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir dükkandan 3 günde 30 bin TL’lik malzeme çaldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi’nde son aylarda artan hırsızlık olayları tam kapanma süreci ile birlikte daha da arttı.

Bu dönemi fırsat bilen hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir iş yerine 3 gün üst üste hırsızlık için girdi.

“ÇOK MAĞDURUZ”

Kamera görüntülerini incelediklerinde 3 gün üst üste malzemelerinin çalındığını belirten iş yeri sahibi Barış Barış; "Bundan öncesinde de birçok kez Polatlı Yeni Sanayi Bölgesi’nde hırsızlık olayları ile karşı karşıya kaldık. Yaşanan bu hırsızlık olayları nedeniyle çok mağduruz. Sanayi esnaflarımız genel olarak aynı mağduriyeti yaşıyor. Hırsızlar yüzlerini gizlemeleri nedeniyle teşhis edilemiyorlar, teşhis edilebilenler de bu sebeple ceza almadan kurtulabiliyorlar. Bu sayede daha fazlasını yaparak bizlere daha fazla zarar veriyorlar.” dedi.

“HIRSIZLARIN ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ ALAN ARKADAŞLARI DA KINIYORUM”

Hırsızların tel örgüleri kesip iş yerine girdiklerini aktaran Barış, “Bahçedeki yedek parçalarımızı tel örgüyü kesip içeri girerek çalıyorlar. Bu konuda gerçekten çok mağduruz. Çünkü artık ürünlerin piyasa değerinin dışında o ürünü meydana getirmek için burada çalışanlarımız emek veriyorlar. Ürünleri uzun bir süreçte işliyorlar. Bu ürünler özellikle pancar hasat sezonu yaklaştıkça oldukça gerekli oluyor. Üstelik bu hırsızların çaldığı ürünleri alan arkadaşları da esefle kınıyorum." diye konuştu.

30 BİN TL’NİN ÜZERİNDE MALZEME ÇALINDI

Sadece 3 günde 30 bin TL’nin üzerinde malzeme çalındığını belirten Barış, "Satış rakamı olarak baktığınızda 30 bin TL civarında fakat dediğim gibi paradan ziyade çalınan emek çok daha fazla. Emniyet ekipleri ile görüştük, kamera kayıtlarımızı kendilerine ilettik. Bizim için gerçekten yoğun mesai harcayıp hırsızları buldular fakat sonrasında bu arkadaşlar hiçbir ceza almadan aynı suça devam ediyorlar. Emniyet güçlerimiz artık bu şahısları yürüyüşlerinden, hal ve hareketlerinden nokta atışı gibi tanıyorlar. Şikayette bulunuyoruz, şahısları buluyorlar, bir miktar malzememizi buluyorlar ama daha sonra bu olay tekrarlanıp duruyor." dedi.