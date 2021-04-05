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    Ankara'da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar

    Ankara'nın Haymana ilçesinde bakkal işleten Mert Selvi'ye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:23
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    Ankara'da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar

    Ankara'nın Haymana ilçesinde bakkal işleten Mert Selvi, arızalanan üçlü prizi kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştı.

    "MORARMA OLDU"

    Şartelleri indirmesine rağmen üçlü prize dokunduğu anda sanayi hattından dolayı akıma kapılan Selvi, ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde morarmalar olduğunu söyledi.

    Elektrik çarpma anı ise bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar VİDEO

    Ankara da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar #1

    Ankara da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar #2

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