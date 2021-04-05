Ankara'nın Haymana ilçesinde bakkal işleten Mert Selvi'ye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bakkal işleten Mert Selvi, arızalanan üçlü prizi kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştı.

"MORARMA OLDU"

Şartelleri indirmesine rağmen üçlü prize dokunduğu anda sanayi hattından dolayı akıma kapılan Selvi, ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde morarmalar olduğunu söyledi.

Elektrik çarpma anı ise bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da bakkalın elektrik akımına kapıldığı anlar VİDEO