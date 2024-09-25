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Ankara'da çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1 ölü

Ankara'da çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1 ölü Yenimahalle'de çocuklarının kavgasına dahil olan iki aile arasında çıkan bıçaklı tartışmada Mustafa Arslan (45) hayatını kaybetti, oğlu M.N.A. (13) ise yaralandı.