Ankara'da çocukların kavgası cinayete döndü.
Yenimahalle ilçesinde yaşayan M.N.A.ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.
M.N.A., kavganın ardından eve giderek yaşananları babası Mustafa Arslan’a anlattı.
ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE DAHİL OLDU
Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti.
İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI
Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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