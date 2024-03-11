AA
Ankara’da facianın eşiğinden dönüldü.
Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
24 kişi yaralandı
Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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