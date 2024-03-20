Ankara'da eşinin boğazını kesti: Oğlu ağır yaralandı Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözünün önünde boğazını keserek öldüren adam müdahale etmek isteyen oğlunu ağır yaralayarak intihara kalkıştı. Ölen kadının ablası gözyaşlarına boğularak, "Benim kardeşim vadesiyle ölmedi" dedi.

DHA

Ankara'da dehşete düşüren cinayet...

Çankaya ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında ev sahibi Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evi, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden geri döndü.

Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya, dün akşam eşi ile tartıştı.

Eşinin boğazını kesti oğlunu yaraladı

Kavgaya dönen olayda Murat Çetinkaya, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti.

Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan oğlu K.Ç.'yi ise bıçakla yaraladı.

İntahara kalkıştı

Çetinkaya, daha sonra 4'üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor

Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Derya Çetinkaya'nın cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Derya Çetinkaya'nın kardeşleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

"Kardeşim vadesiyle ölmedi"

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını için eve geri döndüğünü belirterek, "Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)