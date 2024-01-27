Ankara'da eski sevgilisini silahla öldüren katil zanlısı yakalandı Çankaya'da ayrılığı sindiremeyen adam, eski sevgilisinin evine giderek görüşmek istedi. Görüşmeyi reddeden kadına silahla ateş ederek öldüren katil zanlısı, polis ekipleri tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Kadın cinayetinin adresi bu sefer Ankara oldu.

Olay geçtiğimiz gün Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi M.A. isimli şahıs, kadın ile görüşmek için evine gitti.

Çınar'ın, görüşme talebini reddettmesi üzerine ayrılığı kabullenemedi ve ikili arasında tartışma yaşandı.

Silahla ateş ederek kaçtı

Kısa süre içinde tartışma hararetlendi ve M.A. yanında getirdiği tabanca ile Çınar'a ateş etti.

Kadın vücuduna isabet eden kurşunlara daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı M.A. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler şüphelinin yerini tespit etti

Cinayet şüphelisini arama çalışmalarını başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın kaçtığı aracın plakasını tespit etti.

M.A.’yı yakalamak üzere çalışmalarını yürüten ekipler, M.A.’nın saklanabileceği adresleri belirledi.

Saklandığı yerde yakalandı

Polis ekipleri, M.A.’yı saat 10.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kaçarken attığı olayda kullandığı tüfek ise çevre yolu kenarında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)