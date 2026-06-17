ABD'nin Peter Thiel tarafından kurulan derin cemiyeti 'Dialog' ifşa oldu: 222 kişilik listede Elon Musk da var

ABD'de sağ akımlara verdiği destekle bilinen milyarder iş insanı Peter Thiel tarafından kurulan gizli cemiyetin kayıtları ortaya çıktı.

Thiel tarafından 2006'da kurulan Dialog adlı cemiyetin üyeleri arasında üst düzey siyasetçiler, yatırımcılar ve şirket yöneticileri bulunuyor.

DİALOG İFŞA OLDU

ABD merkezli Wired sitesinin haberinde, Dialog'un adlı gizli topluluğa ait iç kayıtların, İsviçreli bir siber aktivist tarafından ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre cemiyet, yalnızca davetle üye kabul ediyor ve yılda bir toplantı düzenliyor.

Cemiyetin 12-16 Ağustos'ta İrlanda'nın başkenti Dublin yakınlarında yapacağı belirtilen yıllık toplantısına katılmak üzere kayıt yaptıran 222 kişi olduğu belirtildi ve üyelik durumları ile kişisel bilgilerinin de yer aldığı katılımcı listesi paylaşıldı.

ELON MUSK DA VAR

Sızan listede, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'li Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, ABD'li iş insanı Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Palantir'in kurucu ortağı Joe Lonsdale ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimler yer alıyor.

TRENDYOL KURUCUSU DEMET MUTLU DA ÜYE

Dialog'un üyeleri arasında bir de Türk'ün olduğu belirtildi.

Cemiyetin Türk üyesinin Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu olduğu ifade edildi.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" OTURUMU

Dialog'un toplantılarından birine ait olduğu belirtilen programda; "Tarikat Kurmak", "Para Mutluluğu Satın Alır mı?", "Nükleere Dönüş", "Üçüncü Dünya Savaşı" ve "Savaş Alanı Teknolojileri" başlıklı oturumların olduğu ifade edildi.

ÜYELER ARASI ROMANTİZM UYGULAMASI DA VAR

Dialog'un, bekar topluluk üyelerini bir araya getirmeyi ve üyeler arasında romantik ilişkiler kurulmasını amaçlayan çevrim içi bir uygulamaya da sahip olduğu iddia edildi.