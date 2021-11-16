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- Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı
- DHA
- 16.11.2021 - 08:50
- Güncelleme : 16.11.2021 - 09:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphe hakkında gözaltı kararı verdi.
28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde operasyon başlattı.
43 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 76 şüpheliden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
SINAV SORULARININ SIZDIRILMASI
Öte yandan ikinci bir operasyon daha gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY mensupları tarafından askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
20 GÖZALTI
Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.