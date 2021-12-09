Ankara’da hırsızlıkta çocuklarını kullanan çete yakalandı

Evlerden ziynet eşyası çalan 5'i kadın 6 kişilik çete, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, dikkat çekmemek için misafir gibi çocuklarıyla birlikte binalara girdikleri belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. 65 ayrı güvenlik kamerasından 100 saatlik görüntüleri izleyen ekipler, 5'i kadın 6 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler Altın T., Suriye Ç., Nazik G., Sedef T. ve İpek P. ile Mehmet T., minibüsle kaçarken kent çıkışında durdurularak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Minibüste yapılan aramada; aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş hırsızlıktan elde edilen paralar, 2 kumbara, 1 yüzük, 1 kolye, 1 cüzdan, 1 saat kutusu, kapıları açmada kullanılan 3 tornavida ve kapı kilit dilini düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda da 17 yüzük, 10 çift küpe, 4 saat, 13 kolye, 2 cep telefonu, 8 bileklik, 13 kolye ucu, 7 bilezik, 1 çeyrek altın, 1 gram altın, 1 kolye bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Şehir dışından hırsızlık amacıyla kente geldikleri belirlenen şüphelilerin görüntülerde, binalara girip çıkarken dikkat çekmemek için çocuklarını kullandıkları görüldü. Ayrıca görüntülerde, kadınların çocuklarıyla birlikte misafir gibi binalara girdikleri, rahatça gezip, dairelerin kapılarını kontrol ettikleri anlar yer aldı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Altın T. ve Suriye Ç.'nin 18'er, Nazik G.'nin 26, Sedef T.'nin 61, İpek P.'nin 2, Mehmet T.'nin ise 24 ayrı hırsızlık suç kaydı olduğu belirlendi.

Ayrıca Nazik G.'nin, mahkemelerce 3 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu saptandı. 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.