Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı

Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı

Gece saatlerinde iş yeri sahibi, saldırıya uğradı. Polisi gören saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Ankara'da iş yerine saldırı düzenlendi.

Saldırı, Polatlı ilçesinde, saat 00.45 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti.

DÜKKAN SAHİBİ KARŞILIK VERDİ

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup, iş yerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı anında 2 arkadaşıyla birlikte dükkanda bulunan iş yeri sahibi, saldıranlara karşılık verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekiplerini fark eden saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çıkan kavgada iş yeri sahibi yaralanırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı VİDEO

