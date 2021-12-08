Euro
15.4959
1.83%
Dolar
13.709
1.62%
Altın
787.46
1.69%
Borsa
1.99
0.48%
Bitcoin
694.616
-2.31%
BTXN Coin
45.24
-3.20%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı

    Gece saatlerinde iş yeri sahibi, saldırıya uğradı. Polisi gören saldırganlar, olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 07:28
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı

    Ankara'da iş yerine saldırı düzenlendi.

    Saldırı, Polatlı ilçesinde, saat 00.45 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti.

    DÜKKAN SAHİBİ KARŞILIK VERDİ

    Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup, iş yerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı anında 2 arkadaşıyla birlikte dükkanda bulunan iş yeri sahibi, saldıranlara karşılık verdi.

    POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekiplerini fark eden saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Çıkan kavgada iş yeri sahibi yaralanırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Saldırı anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

    Ankara'da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı VİDEO

    Ankara da iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir