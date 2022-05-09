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    Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

    Trafikte kasasında hiçbir önlem almadan kilolarca et taşıyan kamyoneti görenler şoke oldu. Bu anlar kameraya alınırken, tepki çekti.
    • 09.05.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:12
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    Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

    Bu görüntüler Ankara’nın Polatlı ilçesinde kayda alındı…

    Eti Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyoneti görenler şoke oldu.

    Kasasında kilolarca et ile trafikte seyreden sürücü ise bakışlardan rahatsız olmadan yoluna devam etti.

    Hiçbir önlem alındı

    Etlerin kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşınması tepki yarattı.

    İHA'nın haberine göre akılalmaz taşımacılık yöntemi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

    Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı VİDEO

    Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı #1


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