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- Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
Trafikte kasasında hiçbir önlem almadan kilolarca et taşıyan kamyoneti görenler şoke oldu. Bu anlar kameraya alınırken, tepki çekti.
- 09.05.2022 - 09:30
- Güncelleme : 09.05.2022 - 10:12
Bu görüntüler Ankara’nın Polatlı ilçesinde kayda alındı…
Eti Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyoneti görenler şoke oldu.
Kasasında kilolarca et ile trafikte seyreden sürücü ise bakışlardan rahatsız olmadan yoluna devam etti.
Hiçbir önlem alındı
Etlerin kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşınması tepki yarattı.
İHA'nın haberine göre akılalmaz taşımacılık yöntemi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı VİDEO