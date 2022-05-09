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Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

Ankara’da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

Trafikte kasasında hiçbir önlem almadan kilolarca et taşıyan kamyoneti görenler şoke oldu. Bu anlar kameraya alınırken, tepki çekti.