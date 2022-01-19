13 yaşındaki bir kızı kovalayan sokak köpekleri, daha sonra mahalledeki horoza saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.

Ankara Keçiören’de, 15 Ocak günü saat 12.30 sıralarında başıboş iki köpek, sokaktan geçen 13 yaşındaki kızı kovaladı.

Çocuk bir binaya kaçarak köpeklerden kurtuldu. İki başıboş köpek, daha sonra sokakta bulunan bir marketin bahçesindeki horoza saldırdı.

Market sahibinin eşi Muhittin Demir, horozu köpeklerden kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Köpeklerin önce kızı kovalaması, sonra da horoza saldırması marketin güvenlik kameralara yansıdı.

“KÖPEKLERİN ÖNÜNE GEÇTİM AMA BİR TÜRLÜ ENGELLEYEMEDİM”

Muhittin Demir, olaya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Eşimin yanına bakkala gelmiştim. O esnada bir çocuk sesi duydum. Dışarı çıktım, sesi kesilince içeri girecek gibi oldum ama çocuğun bağırtısı tekrar gelince bakayım dedim. O esnada iki köpek ile çocuk koşarak geldi. Can havliyle kendini dükkana attı. O esnada köpekler benim horozları görünce o tarafa yöneldiler. Çocuğa sordum 'Köpekler senin mi?' diye, 'Yok abi beni sıkıştırdılar' diyerek can havliyle kendisini karşı komşunun evine attı. Ondan sonra köpekler horoza saldırmaya başlayınca bayağı bir hengame oluştu. O esnada köpeklerin önüne geçtim ama bir türlü engelleyemedim.

Ankara’da köpekler, önce çocuğa sonra horoza saldırdı ViDEO







“KÖPEKLER BAYAĞI HIRSLANMIŞLAR”

Köpekler de bayağı hırslanmışlar. O esnada elime bir tahta parçası geçti. Onunla da engellemeyi başaramadım. Köpekler ondan sonra bana döndüler, karşı yandaki esnaf arkadaş da müdahale etti. Sonra köpekler horozu bıraktılar, ben de o esnada bir bidon su dökünce hayvanlar kaçtı.”

Demir, daha önce başka köpeklerin mahalle sakinlerinden birisinin kedisine saldırdığını, ayağını parçaladığını, köpek korkusundan çöp atmaya çıkamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, Muhittin Demir’in köpeklerin saldırdığı horozu çok sevdiğini, her zaman ilgilendiğini belirtti.