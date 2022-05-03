Ankara’da, lise öğrencisinin astığı taytı çalıp koklayan şahıs yakalandı

17 yaşındaki lise öğrencisi Y.Ç.’nin balkona astığı taytları çalan N.T. hakkında, cinsel taciz suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi'nde, önceki gün, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.Ç., kuruması için 1'inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamadı.

Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Y.Ç., tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp kokladıktan sonra uzaklaştığını gördü. Y.Ç.’nin ailesi, polise giderek şahıs hakkında şikayette bulundu.

Cinsel taciz suçundan suç duyurusunda bulunuldu

Kısa sürede tespit edilen N.T., yakalanarak gözaltına alındı. Aile, avukat aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da, lise öğrencisinin astığı taytı çalıp koklayan şahıs ViDEO

“Daha önce de arabayla beni takip ettiğini hissetmiştim”

Y.Ç. daha önce de balkona astığı 2 taytının çalındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir sürü çamaşırın içinden sadece benim taytlarım ortadan kayboluyordu. En sonunda komşumuzun güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın 2 katlı 1 sandalyeye çıkarak elindeki fırçayla taytımı çaldığı ve kokladığı görülüyor. Geçen gün balkona astığım taytımı kurumadığı için ipten almadım. 10 dakika sonra gittiğimde tayt yerinde yoktu. Daha önce de arabayla beni takip ettiğini hissetmiştim. Ya arkadaşlarım ya da babaannem dershane çıkışı bana eşlik ediyordu. Bu olay benim psikolojimi bozdu.”

“Bu kişinin kadın tuvaletlerine girdiği, farklı evlerden kadın çamaşırları aldığı biliniyor”

Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday da 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

“O kadar çamaşır arasında sadece müvekkilime ait çamaşırın alınması burada şahsın amacının hırsızlık olmadığını, cinsel taciz amacıyla bunu aldığını göstermektedir. Emniyetten müjdeli haber geldi ve yakalandı. Bu kişi müvekkilimi takip ediyor ve aile fertlerinin çamaşırları balkonda asılı olduğu anda yalnızca tayt çalınıyor. Bu eylem, 3 kez daha gerçekleşiyor. Umuyoruz ki en kısa sürede yargılaması olur ve hak ettiği cezayı alır. Türk Ceza Kanunu (TCK) 2 ile 5 yıl arasında ceza öngörmektedir. Ama dediğimiz gibi TCK 43'üncü maddesi uyarınca cezanın artırılması uygulanacağı için ceza daha da artırılacaktır. Ayrıca müvekkilim üniversite sınavına hazırlandığı için bu olaydan dolayı ruh hali de etkilenmiştir ve derslerine odaklanamamaktadır. Bu kişinin kadın tuvaletlerine girdiği, farklı evlerden kadın çamaşırları aldığı biliniyor ama bununla ilgili de elimizde somut bir delil yok.”