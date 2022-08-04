Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü

Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü

Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Polat P., yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.