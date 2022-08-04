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- Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü
Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü
Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Polat P., yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 04.08.2022 - 08:40
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde 18 yaşındaki motosikletli kurye Polat P., talihsiz bir olay yaşadı.
Motosiklet sürücüsü, seyir halinde ilerlerken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
Çevredekiler yardım etti
Çalışmasını fark edemeyerek çukura düşen kuryenin yardımına vatandaşlar koştu.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı ise güvenlik kamerası tarafında kayıt altına alındı.