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    Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü

    Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Polat P., yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 04.08.2022 - 08:40
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    Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü

    Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde 18 yaşındaki motosikletli kurye Polat P., talihsiz bir olay yaşadı.

    Motosiklet sürücüsü, seyir halinde ilerlerken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.

    Çevredekiler yardım etti

    Çalışmasını fark edemeyerek çukura düşen kuryenin yardımına vatandaşlar koştu.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı ise güvenlik kamerası tarafında kayıt altına alındı.

    Ankara da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü #1

    Ankara da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü #2

    Ankara da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü #3

    Ankara da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü #4


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