Ankara'da namaz kılan adamın dükkanına giren hırsızlar kamerada Bakkal işleten adam ikinci namazını kıldığı sırada dükkana giren 4 çocuk, içecek alarak kayıplara karıştı. Kameralardan olayı izleyen esnaf, çocuklardan şikayetçi olmadı.

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DHA

Ankara'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Altındağ ilçesinde bakkal işleten Ramazan Develi, dükkanda ikindi namazını kılarken içeri 4 çocuk girdi.

İçecek aldı

Dükkanı kontrol eden çocuklardan sonra biri, buzdolabından 4 tane enerji içeceği aldı.

Bu sırada diğer 3 çocuk da kapı önünde bekledi.

Şikayetçi olmadı

Çocuklar olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Develi ise şüphelilerin küçük yaşta olması nedeniyle şikayetçi olmadı.

"Şüphelendim ama namazı bozamadık"

Develi, 8 ay önce de aynı şekilde namaz kılarken dondurmalarının çalındığını belirterek, "Şimdi yine namaz esnasında 4 tane genç geliyor. Baktılar ki namaz kılıyorum, 4 tane enerji içeceğimizi çalıp gidiyorlar. İşin gerçeği o sırada şüphelendim ama namazı bozamadık. Namazdan sonra kamera kayıtlarıma baktığımda gördüm. Tuhaf olan bu olayların hep namazda başıma gelmesi. Yoksa çok dikkat ediyorum. Giden gitti ama isyanımız; küçük esnafın kazandığı üç beş kuruşu da bunlar götürüyor. Lütfen küçük esnaftan uzak dursunlar. Onların kazandığı zaten üç beş kuruş. Gençlere de diyorum ki enerji içeceği çalarak elinize hiçbir şey geçmez. aç olsanız, gelip isteseniz; inanın veririz. Biz de akşama kadar insanlara yardım ediyoruz. Çalmasınlar, lütfen istesinler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)