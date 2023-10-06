Ankara'da öğrencilerin otobüs çilesi Çubuk ilçesindeki KYK yurdunda barınan öğrencilerin her gün okullarına gitmek için saatlerce sıra beklediği anlar kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Ankara ve İstanbul'da 2019 yılında göreve gelen CHP yönetimiyle toplu taşıma sorunları başladı.

Başta ücretsiz toplu taşıma vaatlerinin tersine zam üstüne zamla fiyatlar zirve yaparken, kalitede de düşüş dikkat çekti.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde toplu taşımada yoğunluk hemen her gün İstabulluların çilesine dönüşüyor.

Skandalın adresi Ankara

Bakımsızlık nedeniyle de sık sık arızalara ve araç yangınlarına sahne olan İstanbul ve Ankara'da skandal bir görüntü daha ortaya çıktı.

Adres bu kez Ankara...

Eğitimde yeni dönemin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci başkente geldi...

Öğrencilerin okul yolu çilesi

Çubuk ilçesindeki KYK yurdu öğrencilerin en önemli konaklama lokasyonlarından biri.

Fakat sabah okullarına ulaşmak isteyen öğrencilerin mücadelesi tam bir kabusa dönüşüyor.

Sıranın sonu gözükmüyor

Yetersiz toplu taşıma nedeniyle KYK yurdu önündeki durakta yolcu kuyruğu o kadar uzuyor ki çekilen görüntülerde kuyruğun sonu adeta ufukta kayboluyor.

Saatlerce sıra bekliyorlar

Öğrenciler her sabah okullarına ulaşabilmek için saatlerce otobüse binmek için sıra bekliyor.

Ankara'daki bu çile, bölgede çekilen görüntülerden sonra sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri izleyenler öğrencilere sabır dilerken, yaşanalara da tepki gösterdi.