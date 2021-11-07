Ankara'da ortaokul öğrencisinden kız öğrencilere taciz

Bir öğrenci tarafından tacize uğradığını öne süren 2 kız öğrenciden biri, fenalaşarak hastanelik oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 2 kız öğrenci, iddiaya göre başka bir öğrenci tarafından tacize uğradı.

Mağdur öğrencilerden biri durumu annesine anlattığı esnada baygınlık geçirirken, olay okul yetkililerine bildirildi.

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye kaldırırken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis ekipleri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TELEFONDA KONUŞUYORDUK BİR ANDA SESİ KESİLDİ"

Olayla ilgili konuşan anne, “Kızımı aradım ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak ‘anne ben kursa kaldım dedi.’ tamam diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu ‘ne oldu’ dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar teyze koş kızın bayıldı dedi. Ne oldu dedim taciz oldu dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş gittiğim zaman direkt polisi aradım.” dedi.