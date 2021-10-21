Ankara'da saç ekim parasını takside düşüren Somalili, parasına kavuştu

Saç ektirmek için Norveç'ten Türkiye'ye gelen Somalili Abdırısaq, parasını takside düşürdü. 24 bin lirayı bulan taksici, parayı teslim etti.

Norveç’te tekstil firmasında şoför olarak çalışan Somalili Abdırısaq Abdırashıd, hem saç ektirmek hem de gezmek için İstanbul'a geldi.

Abdırashıd, 3 gün önce de Ankara'da bulunan arkadaşının yanına geldi.

Abdırashıd, önceki akşam Kızılay’dan arkadaşının Abidinpaşa’daki evine gitmek için bindiği takside, içinde saç ektirmek için biriktirdiği 2 bin 250 euro bulunan cüzdanını düşürdü.

TAKSİCİLERDEN TESLİM ALDI

Abdırashıd, polise başvururken, taksi şoförü Ergün Yılmaz da para ve kart dolu cüzdanı bulunca Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na teslim etti. Oda yönetimi de durumu polise bildirince cüzdan, esnaf odasında taksi şoförü ile bir araya gelen Abdırashıd'e teslim edildi.

"İNSAN OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, örnek davranışı dolayısıyla Ergül Yılmaz'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Yılmaz, cüzdanı sahibine verdiği için mutlu olduğunu belirterek, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi. Yılmaz, "Biz önce insan olarak sonra esnaf olarak üstümüze düşen görevi yaptık. Cüzdanı iade etmek için odamıza getirdik. İnsanlık görevimi yaptığım için durağım ve kendi adıma mutluyum." dedi.

"ŞOFÖR AĞABEYE TEŞEKKÜR EDERİM"

3 çocuk babası Abdırısaq Abdırashıd, cüzdanı kaybettiğinde büyük şok yaşadığını belirterek, "Parayı kaybettiğimde herkes gibi ben de şaşırdım. Arkadaşımla beraber karakola gittik. Ankara Şoförler Odası Başkanı ve cüzdanımı teslim eden şoför ağabeye teşekkür ederim" diye konuştu.