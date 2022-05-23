Petrol
110.32
0.30%
Euro
16.9026
0.60%
Dolar
15.8405
-0.20%
Altın
944.63
0.22%
Borsa
2358
-0.62%
Bitcoin
484.541
0.72%
BTXN Coin
13.45
0.59%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Ankara'da sağanak etkili oldu

    Ankara'da öğleden sonra bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
    • 23.05.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sağanak etkili oldu

    Sağanak yağış öğle saatlerinden sonra Ankara'yı etkisi altına aldı.

    Her yağıştan sonra olduğu gibi Başkent'te benzer görüntüler ortaya çıktı.

    Caddeler suyla doldu

    Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

    Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

    AA'nın haberine göre sürücüler, su baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

    Ankara da sağanak etkili oldu #1

    Ankara da sağanak etkili oldu #2

    Ankara da sağanak etkili oldu #3

    Ankara da sağanak etkili oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Bangladeş ve Hindistan'da seller: 57 ölü
    Dünya

    Bangladeş ve Hindistan'da seller: 57 ölü

    Şampiyon Trabzonspor, Fernando'nun peşinde
    Transfer dosyası

    Şampiyon Trabzonspor, Fernando'nun peşinde

    Görüş Bildir