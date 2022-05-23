Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da öğleden sonra bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak yağış öğle saatlerinden sonra Ankara'yı etkisi altına aldı.

Her yağıştan sonra olduğu gibi Başkent'te benzer görüntüler ortaya çıktı.

Caddeler suyla doldu

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

AA'nın haberine göre sürücüler, su baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.