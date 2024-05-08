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Kayseri'de ortaokul öğrencisini taciz eden şahsa 8 ay hapis cezası

Kayseri'de ortaokul öğrencisini taciz eden şahsa 8 ay hapis cezası Otobüs durağında bekleyen ortaokul öğrencisini sözlü olarak taciz eden şahsa çıkarıldığı mahkemede 8 ay hapis cezası verilirken, küçük kızın annesi "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" diyerek cezaya itiraz etti.