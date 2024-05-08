Kayseri'de ortaokul öğrencisini taciz eden şahsa 8 ay hapis cezası

Kayseri'de küçük kıza sözlü tacizle ilgili duruşma görüldü.
Melikgazi ilçesinde geçen yıl 22 Mayıs'ta ortaokul öğrencisi A.M., okuldan çıkıp otobüs durağında beklediği sırada, yanından bisiklet ile geçen M.G.'nin sözlü tacizine uğradı.
Taciz iddiasıyla dava açıldı
Mağdur kızın ailesinin şikayeti üzerine M.G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.
Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, mağdur ile sanık M.G. salonda hazır bulundu.
"Durumu okul yönetimine anlattım"
Şikayetçi oluğunu söyleyen A.M., "Bisikletle yanımdan geçti. Bir şeyler dedi. Korktum. Okul yönetimine giderek durumu anlattım." dedi.
"Kimseye kötü söz dahi söylemedim"
Cinsel tacizde bulunmadığını öne süren sanık M.G. ise "Bisikletimle hurda topluyordum. Kimseyle konuşmadım. Kimseye de laf atmadım. Kötü söz dahi söylemedim. Sadece oradan geçtim." dedi.
8 ay hapis cezası verildi
Hakim, sanık M.G.'yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Karar sonrası mağdurun annesi, hakime "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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