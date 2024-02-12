Ankara'da saplantılı komşu olayında gelişme! Tacizci gözaltına alındı Sosyal medyada paylaştığı videoda komşusu tarafında 1 yıldır takip edip, taciz ve ölüm mesajları aldığını söyleyen genç kadının açıklamaları ekipleri harekete geçirdi.

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DHA

Ankara'da korkunç bir taciz olayı yaşandı.

Perihan Ö. isimli genç bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan videonun ardından, X'te 'Perihan Öldürülecek' başlığı açıldı.

"Eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp zile bastı"

Genç kadın videoda, karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce bir süre sahte hesaplardan yazdı. Sahte hesaplar olduğu için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı.

"Haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum"

Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Artık 1-2 ay sonra yolda arkamdan bıçak saplar, ya da önümü keser bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum, ben ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken korkuyorum, markete giderken korkuyorum."

Gözaltına alındı

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Perihan Ö.'yü koruma altına alırken, Muhammed K. de gözaltına alındı.

Daha önce şikayetçi olduğunu söyledi

Kadın ifadesinde de şüpheli Muhammed K.'nin saplantılı olarak kendisini takip ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu konu hakkında 2023 yılında da polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ancak şüphelinin eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)