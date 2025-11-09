Ankara'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

- Ankara'da motosikletli bir saldırgan eğlence mekanının önünde bir şahsa ateş ederek yaraladı.
- Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
- Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi'ne motosikletle gelen saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle eğlence mekanının önünde bulunan şahsa tabancayla ateş etti.
Saldırgan, olay yerinde 10'u aşkın el ateş ederek motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.