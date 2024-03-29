Ankara'da taksici selektör yapan sürücüye öfkelendi Taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü keserek tepki gösterirken, sürücü o anları kaydedince sinirlenerek yumruk atmaya çalıştı.

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DHA

Ankara'da trafikte tartışma yaşandı.

Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki taksiye 'selektör' yaptı.

Selektör tartışması

Duruma öfkelenen taksi şoförü de araçtan indi.

Otomobilin önünü keserek, 'Niye selektör atıyorsun?' diyerek bağırmaya başladı.

Yumruk atmaya çalıştı

İkili arasında tartışma çıkarken taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.

Kaydedilince sinirlendi

O anları kaydeden sürücüye bir kez daha öfkelenen taksici, duruma tepki gösterdi. Sürücü de polise şikayet edeceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)