DHA
Ankara'da trafikte tartışma yaşandı.
Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki taksiye 'selektör' yaptı.
Selektör tartışması
Duruma öfkelenen taksi şoförü de araçtan indi.
Otomobilin önünü keserek, 'Niye selektör atıyorsun?' diyerek bağırmaya başladı.
Yumruk atmaya çalıştı
İkili arasında tartışma çıkarken taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.
Kaydedilince sinirlendi
O anları kaydeden sürücüye bir kez daha öfkelenen taksici, duruma tepki gösterdi. Sürücü de polise şikayet edeceğini söyledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış