Ankara'da tartıştığı arkadaşının babasını öldürdü: Müebbet hapis cezası istendi Arkadaşının babasına silahla saldırarak öldüren ve tutuklu olarak yargılanan zanlıya müebbet hapis cezası talep edilirken mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

DHA

Ankara'da arkadaşının babasını öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu.

Geçen yıl 26 Haziran'da Eren Yetiş ile mahalleden arkadaşı Volkan Uzel, bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmaya tarafların babaları da dahil oldu. Eren Yetiş, sopayla kendisine saldıran Musa Uzel'e tabanca ile ateş etti.

Ağır yaralanan Musa Uzel, hayatını kaybetti. Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan baba ve oğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

İddianameden

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eren Yetiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 3 yıl, Vedat Yetiş hakkında da 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası talep edildi.

Eren Yetiş, iddianamedeki ifadesinde, Musa Uzel'e 2 el ateş ettiğini kabul ederek, uyuşturucu madde kullandığını ve olay anında kendinde olmadığını savundu. Eren Yetiş, "Kafam çok güzeldi, Volkan'ın yanına gitmiştim. Volkan beni görünce kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Volkan'ın babası geldi, sopayla bana vurmaya başladı. Volkan olay yerinden kaçtı, ona ateş etmedim. Olay olduktan sonra babamla karşılaştık. Silahı da ormana attım, pişmanım." dedi.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Eren Yetiş, Vedat Yetiş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

3 kez ateş ettiğini belirtti

Savcı, sanık Eren Yetiş'in üzerinde bulunan ateşli silah ile Musa Uzel'in göğüs ve kasık bölgesine 3 kez ateş ettiğini belirtti.

Eren Yetiş'in, babası Vedat Yetiş'in yardımı ile silahı ormana attığını kaydeden savcı, elde edilen kamera kayıtları, tanık beyanları doğrultusunda baba ile oğlunun olayın başından sonuna kadar fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Müebbet hapis talep edildi

Savcı, Eren Yetiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 3 yıl, Vedat Yetiş hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)