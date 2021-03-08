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    Ankara'da tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü

    Bir kadının tartıştığı eşi tarafından yere yatırılıp darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 15:09
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    Ankara'da tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü

    Samsun'da E.M.'nin 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, bu kez de Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi.

    Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı.

    YERDEYKEN BİLE VURMAYA DEVAM ETTİ

    Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı.

    Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti.

    Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

    Ankara da tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü #1

    Ankara da tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü #2

    Ankara da tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü #3

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