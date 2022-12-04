Mandıra tezgahında duran 5 litrelik 2 zeytinyağının çalınma anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dükkan sahibi, “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, bir mandıra tezgahını gözüne kestiren kimliği bilinmeyen şahıs hırsızlık için harekete geçti.

Şüpheli şahıs, tezgahta duran 5 litrelik zeytinyağlarından ikisini çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“Akşama kadar burada soğukta çalışıyorum”

İHA’nın haberine göre; dükkan sahibi Gülcan Temiz, mağdur olduklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“10 litre yağımız çalındı. Kamera kayıtlarından gördük şaşırdık. Sosyal medyada paylaşılmasını istedik. Paylaşıldığında aldığımız ve okuduğumuz yorumlar o kadar kötüydü ki çok üzüldüm ve sinirlendim. Neredeyse suçlu çıkacağız yağ sattığımız için. İnsanların olayı bu kadar çok meşrulaştırması hiç hoşuma gitmedi. Saçma sapan birçok yorumlar yapılmış. Malın gittiğine mi yanalım, insanlardan aldığımız yorumlara mı üzülelim bilmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Akşama kadar burada soğukta çalışıyorum, çocuğumun eğitimi için.

Ankara’da, tezgahtan zeytinyağı hırsızlığı kamerada ViDEO







“Bizi zincir marketlerle karıştırıp da laf söylemeyin”

Bu dükkan bir araya kolaylıkla gelmedi. Bizi zincir marketlerle karıştırıp da laf söylemeyin fahiş fiyat diye. Ürünler ikisi 600 lira. Çalan kişinin giyimi düzgündü. İhtiyacı varmış da hırsızlık yapmış. Bunlara katılmıyorum.”