Ankara'da umre vaadiyle dolandırıcılık: Aldığı paraları bahis sitesine gönderdi

İbadet etmek isterken dolandırıcı tuzağına düştü...

Ankara’da 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen olayda umre ziyareti düzenlediğini öne süren Hüseyin Kartaler’in, sosyal medya üzerinden bir vatandaşı dolandırdığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, müşteki P.B., umre ziyareti için sosyal medya platformlarında umre organizasyonu paylaşımları yapan Hüseyin Kartaler ile iletişime geçti.

GİDİŞ TARİHİ ERTELENİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kartaler’in sosyal medya hesabında paylaştığı videoları izleyip güven duyan P.B., umre programı için 1450 dolar yani yaklaşık 39 bin 500 lirayı sanığın hesabına gönderdi.

Sanığın, kafilenin kalabalık olduğunu söyleyerek ziyaret tarihini 5 Şubat’tan 8 Şubat’a ertelediği belirtildi.

Ancak belirtilen tarih geldiğinde Kartaler’e ulaşamayan P.B., dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hüseyin Kartaler’in umre organizasyonu adı altında topladığı 39 bin 500 lira ile birlikte toplamda 200 bin lirayı bir bahis sitesindeki hesabına aktardığı tespit edildi.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Kartaler, 14 Şubat 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

''UÇAĞI KALDIRAMADIK''

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan sanık Hüseyin Kartaler, müştekiyi tanımadığını ifade ederek, "Müşteki benimle görüşme yapmış olabilir, müştekinin para gönderdiği banka hesabı bana aittir, ben kullanıyorum.

Müşteki şahsın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi.

Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı ve ortağımın para istemesi nedeniyle 2.5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim.

Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık, ben 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığım için kafilede bulunan diğer şehirdeki kişiler bana ulaşamadı, bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık Hüseyin Karaler, yargılamanın tamamlanıp dosyanın karara bağlanmasıyla "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PARA ÖDENMESİNE RAĞMEN UMREYE GİDEMEDİLER

Maddi ve manevi zarara uğrayan P.B.’nin avukatı Ayşenur Çelik, "Müvekkilim 20 Ekim 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden umre kafileleri düzenleyen bir grupla, bir şahısla tanışıyor.

Etkinliklerini, hitabet tarzlarını ve yapmış oldukları programları çok beğendiği için de onlarla birlikte umreye katılmaya karar veriyor.

En son 8 Şubat 2024 tarihinde de umreye gitmek için gerekli olan meblağ bin 450 dolara tekabül eden 39 bin 500 lirayı sanığın hesabına havale ediyor.

Ancak bir türlü sanığın deyimiyle uçak kalkmıyor, umreye gidemiyorlar.

4 YIL HAPİS CEZASI VE 10 BİN TL PARA CEZASI ALDI

Bunun üzerine şikayetçi olduk, iddianamemiz düzenlendi, yargılamamız bitti.

Şahıs 4 yıl hapis cezası ve 10 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

Neticeden verilen ceza evet bizi tatmin etti, ancak müvekkilimin halen Türk Lirası cinsinden 39 bin 500 lira zararı giderilmemiştir.

Müvekkilimin manevi duygularıyla oynanmış, umreye götüreceğiz vaadinde bulunulmuş ancak bu hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir." ifadelerinde bulundu.

MAĞDUR KİŞİLERİN PARALARIYLA GÜNÜNÜ GÜN ETTİ

Avukat Çelik, sanığın yargılama sürecindeki beyanından bahsederek "Sanığın mahkeme heyeti önünde vermiş olduğu beyanlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum.

O da şöyle; ben parayı arkadaşıma borç verdim, borç verdiğim için arkadaşım borcunu ödemediğinden dolayı da uçağı kaldıramadık.

Oysa ki sayın mahkemece yapılan araştırmalarda açığa çıktı ki; sanık, bu paraların tamamını "nesine.com"da değerlendirmiş, şans oyunları oynamış.

Dolayısıyla müvekkilim gibi mağdur kişilerin paralarıyla aslında gününü gün etmiştir." dedi.

''DİYANET'E BAĞLI KURULUŞLARDAN DESTEK ALIN''

Avukat Çelik, "İnsanlara bu noktada şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum.

Lütfen manevi değerlerinizle alakalı durumlarda özellikle umre ve hac ziyareti gibi durumlarda Diyanet'e bağlı kurum ve kuruluşlardan destek alın.

Mutlaka tanınır ve güvenilir olmalarını teyit edin.

Sözleşmelerinizi yaparken gerekirse bir avukattan görüş alın.

Bu şekilde manevi değerlerinizin sömürülmesine aynı zamanda da maddi kayıplara uğramamaya dikkat edin." uyarısında bulundu.